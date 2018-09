Die Nordbau hat in Neumünster ihre Pforten geöffnet. Digitalisierung auf dem Bau ist das beherrschende Thema. Natürlich sind auch Bagger, Radlader und Co. im Einsatz. In acht Hallen ist vom Handwerkerbedarf über Haustechnik für „safe@home“ bis zu Gartenbedarf eine Riesenbandbreite geboten.