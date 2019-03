Die Bahnhofsmission in Neumünster meldete der Bundespolizei, dass am Vormittag eine offensichtlich verwirrte Frau im Bahnhof umherirrte. Zwei Bundespolizistinnen nahmen sich des Einsatzes an und sprachen die alte Dame (90) vorsichtig an. Sie war für die Jahreszeit zu leicht bekleidet unterwegs.