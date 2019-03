Er ist das lukrativste Projekt aller Serviceclubs in der ganzen Stadt: Der Neumünsteraner Adventskalender hing 2018 zum 13. Mal in den Wohnzimmern der Stadt. Jetzt haben die Veranstalter den Erlös an elf Vereine und Verbände ausgeschüttet. Die stolze Summe von 29.700 Euro ist diesmal herausgekommen.