Neumünster

Die Rahmenbedingungen sind eigentlich günstig für junge Leute: Im Bereich der Arbeitsagentur Neumünster sind derzeit noch knapp 600 offene Lehrstellen gemeldet, und gleichzeitig stehen in den Dateien der Agentur gut 400 Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen.

In den meisten Berufen kann man noch einsteigen

413 junge Frauen und Männer waren eingeladen, um sich elf Arbeitgebern vorzustellen, die (in der Regel) per sofort eine oder mehrere Lehrstellen zu vergeben haben. Auch wenn das Lehrjahr schon begonnen hat, ist es in den meisten Berufen noch möglich, sofort einzusteigen. Immerhin 86 Teilnehmer kamen gestern in das Berufsinformationszentrum an der Brachenfelder Straße. Arbeitsverträge wurden nicht geschlossen, aber diverse weitere Gespräche vereinbart.

Verschiedene Fachleute waren gekommen

Sogar die Berufsbilder passen gut aufeinander: Die meisten offenen Stellen gibt es als Einzelhandelskaufmann (182), Verkäufer (118) und Groß- und Außenhandelskaufmann (91). „Das deckt sich recht gut mit den Berufswünschen der jungen Leute, die wir eingeladen haben“, sagte Baade. Auch Fachleute der Kreishandwerkerschaft, von Industrie- und Handelskammer, Awo Service GmbH, Jobcenter, den Berufsschulen und diverse Berater der Arbeitsagentur kümmerten sich um die jungen Leute.

Idealfall: Gespräch und dann Vertragsabschluss

Bei ihnen und den Arbeitgebern kam das moderne und lockere Konzept gut an. Reiner Wallus, Prokurist von Orthopädie-Technik Nord (OTN), hält das Speed-Dating für eine gute Gelegenheit, um konzentriert und effizient mehrere Interessenten zu treffen. „Im vergangenen Jahr habe ich hier drei Verträge angebahnt. In diesem Jahr suche ich noch einen Einzelhandelskaufmann und einen Fachlageristen“, sagte Wallus.

Chris Harder (18) aus Rendsburg sucht noch. Er hat schon Praktika als Einzelhandelskaufmann und Verkäufer gemacht und traf gestern Vertreter von Lidl, Kowsky, O.T.N, Möbel Brügge und Dänisches Bettenlager. „Ich gehe weiter zur Schule, um noch bessere Noten zu bekommen. Aber für eine Lehrstelle würde ich das sofort aufgeben. Ich möchte endlich loslegen.“