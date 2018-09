Die Baufachmesse Nordbau hat am Mittwoch in Neumünster ihre Tore geöffnet. Sie richtet sich sowohl an das Fachpublikum als auch an Privatleute. Ökologie und Wohlfühl-Themen liegen gerade bei Besitzern von Haus und Garten derzeit ganz eindeutig voll im Trend.