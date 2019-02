Bei vielen Bürgern ist es schlicht Unwissenheit: So genannte „Kompostierbare Mülltüten“ in der Biotonne führen dazu, dass die Müllwerker vom Technischen Betriebszentrum (TBZ) die Tonne nicht leeren. Laut Abfallwirtschaftssatzung darf Biomüll nur lose oder in Papiertüten in die Tonne geworfen werden.