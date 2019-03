Neumünster

Veranstalter Chris Breidenbach konnte am Sonntag keine Besucherzahlen nennen, schätzte aber einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von zehn Prozent. „Damit hätten wir dann bestimmt 7000 Besucher gehabt“, sagte er. Besonders am Sonnabend war es rappelvoll in den Hallen; zeitweilig gab es Schlangen an einigen Ständen.

Der Opa nimmt die Enkel mit

Die Gäste konnten Eisenbahnen, Autos, Lkw und Traktoren, Militärfahrzeuge, Rennwagen und sehr viele Schiffe in allen Formaten und Ausstattungen bestaunen; vieles durfte auch angefasst werden. Hier galt: Zu sehen gibt es die ganze Welt im kleinen Maßstab. Eine sehr häufige Besucher-Konstellation in den Gängen war: Der Opa nimmt die Enkel mit.