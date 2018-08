Philipp und Lotta und Josie & Co. haben sich angesichts der aktuellen Temperaturen genau das richtige Hobby ausgesucht: Kühl ist es im Studio Theater der Niederdeutschen Bühne an Neumünster, wo Regisseur Stephan Greve mit Jugendlichen das Musical „AlienRock“ probt. Premiere ist am 17. August.