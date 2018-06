Neumünster

Joost war lange ihr Parteifreund, trat vor fünf Jahren aus der CDU aus und sitzt nun für die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) in der Ratsversammlung.

Joost hatte seine Gegenstimme angekündigt

Anna-Katharina Schättiger hatte in der März-Sitzung, also noch in der alten Amtsperiode, Joosts Parteifreund Refik Mor am Rednerpult das Wort entzogen. Darüber hatten Mor und Joost sich so geärgert, dass sie Einspruch gegen die Entscheidung einlegten und Joost für ihre Wiederwahl seine Gegenstimme angekündigt hatte.

Bernd Delfs einstimmig als Stellvertreter

Die Wahl ihrer beiden Stellvertreter verlief ebenfalls kurz und bündig. Die SPD als zweitstärkste Fraktion schlug Bernd Delfs (65) als Ersten Stellvertreter vor. Er wurde ebenso einstimmig gewählt wie die Zweite Stellvertreterin Wiebke Diehlmann (56, Grüne). Ihre Partei ist damit zum ersten Mal im Präsidium der Ratsversammlung vertreten, was am historisch besten Ergebnis bei einer Kommunalwahl liegt.

Schättiger zwölfte Stadtpräsidentin seit dem Zweiten Weltkrieg

Anna-Katharina Schättiger ist die zwölfte Stadtpräsidentin von Neumünster seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie amtiert seit 31. März 2015. Als Friedrich-Wilhelm Strohdiek im Februar 2015 überraschend verstarb, wurde sie seine Nachfolgerin. Damals hatte sie erst zwei Jahre Erfahrung als einfaches Ratsmitglied.