Die Edeka-Mitarbeiter in Neumünster kennen sich nicht nur mit Lebensmitteln aus. Mittlerweile sind viele von ihnen auch erfahrene Blutspender und damit Lebensretter geworden. Bei der dritten Blutspende-Aktion bei Edeka Nord an der Gadelander Straße spendeten 45 Mitarbeiter sozusagen am Arbeitsplatz.