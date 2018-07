Neumünster

In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich in Neumünster und anderswo die Fälle von kriminellen Anrufern gehäuft, meist bei Senioren. Die Anrufer geben sich als vermeintliche Familienangehörige in finanzieller Not aus, verhalten sich meist äußerst geschickt und versuchen, die Senioren zu übertölpern und an ihr Geld zu kommen.

Auch falsche Polizeibeamte rufen an und versuchen es mit ähnlichen Tricks. Bei beiden Varianten suchen sich die Gangster aus dem Telefonbuch vermutlich gezielt Menschen heraus, die einen altmodisch klingenden Vornamen haben.

Das Infomobil der Polizei steht an diesem Dienstag von 7 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Großflecken. „Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Fachleuten der Polizei“, fordert Pressesprecher Sönke Hinrichs vor allem Senioren auf. Weitere Tipps zum Thema bietet die Polizei auch im Internet an: www.polizei-beratung.de.