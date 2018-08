Neumünster

„Unsere Stroke Unit ist davon nicht betroffen“, sagte von Dollen auf Anfrage. Seit 2003 gibt es im FEK diese spezielle Schlaganfall-Station. In den sechs Betten werden pro Jahr gut 500 Patienten behandelt. Dort arbeitet speziell ausgebildetes Arzt- und Pflegepersonal.

Das Urteil des Bundessozialgerichts fordert von Krankenhäusern eine Verlegung eines Patienten in ein spezialisiertes Schlaganfallzentrum innerhalb von 30 Minuten. Wenn das nicht gewährleistet ist, bekommt das Krankenhaus nicht die „Komplexpauschale“ von den Krankenkassen vergütet. „Die Kassen können dann sogar für vier Jahre rückwirkend die Pauschale zurückverlangen. Das geht schnell in die Millionen“, so von Dollen.

Das FEK hält aber rund um die Uhr eine Neurochirurgie vor und kann alle speziellen Operations- und Radiologietechniken anwenden, die der Gesetzgeber fordert. Damit können die lebensbedrohlichen Gerinsel in den Adern beseitigt werden. Die Stroke Unit des FEK hat gerade für weitere drei Jahre das entscheidende Zertifikat verliehen bekommen.