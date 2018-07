Neumünster

Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger weiß noch genau, wann sie zum ersten Mal vom Roten Kreuz hörte: „Als Schulkind habe ich während der Hausaufgaben im Radio immer den DRK-Suchdienst gehört. Damals suchten, etwa 20 Jahre nach dem Krieg, immer noch Menschen ihre Angehörigen. Das war oft ganz traurig, aber die Aufgabe fand ich wichtig“, sagte die Stadtpräsidentin zur Eröffnung der Ausstellung in der Galerie.

"Gasjäckchen" schützten Kinder im Zweiten Weltkrieg

Einige Exponate sind etwas gruselig, etwa ein „Gasjäckchen“, das Kleinkindern im Zweiten Weltkrieg übergeworfen wurde, um sie vor Giftgas zu schützen.

Mit einer schweren Trage wurden während des Ersten Weltkriegs die Verwundeten von den Schlachtfeldern geholt. Das geht übrigens auf den Rot-Kreuz-Gründer Henry Dunant und die 1864 von ihm initiierte Genfer Konvention zurück. Die besagt unter anderem, dass neutrale Helfer von allen Kriegsparteien geachtet werden müssen. Als Schutz- und Kennzeichen wurde schon damals das rote Kreuz auf weißem Grund bestimmt.

Ausstellung zeigt den Kerngedanken des DRK

Uwe Döring vom Präsidium des DRK Neumünster betonte, in der kleinen Ausstellung werde der Kerngedanke des Roten Kreuzes gezeigt. „Auch wir hier vor Ort handeln bis heute in diesem Sinne und betreuen nicht ohne Grund die Flüchtlinge in den Erstaufnahmen am Haart und in Boostedt“, so Döring.

Blutspenden täglich von 9 bis 19 Uhr

Ein zweiter, wichtiger Punkt in der nun laufenden DRK-Gesundheitswoche in der Holsten-Galerie ist die Blutspende. Bis Sonnabend können die Kunden täglich von 9 bis 19 Uhr im Erdgeschoss Blut spenden.