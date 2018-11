Der Kirchenkreise Altholstein richtete am Freitag seine zweite ökumenische Kirchennacht in Neumünster aus. Zehn Kirchen öffneten ihre Türen und empfingen die Besucher in gedämpftem Licht mit Musik, Theater, Lesungen und der Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch über Gott und Glaube zu kommen.