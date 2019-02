Neumünster

Nach dem Beschluss der Ratsversammlung vom November, dass und wie der Großflecken umgestaltet werden soll, hatten sich gut 30 Geschäftsleute zusammengetan und ihre massiven Bedenken angemeldet. Sie wollen beispielsweise mehr Parkplätze auf dem Flecken statt weniger. Wenn dort keine Veranstaltungen sind, fordern sie Kurzzeitplätze auf dem Platz. Die Geschäftsleute (und Marktbeschicker) fordern außerdem eine kürzere Bauzeit, weniger Einsatz von Steuergeldern und keine Verlagerung des Wochenmarktes.

"Das scheint im Rathaus anders zu sein“

Eckhart von Stülpnagel (Firma Dekorat) und Maike Homfeldt ( Blume 2000) von der Initiative können immer noch nicht glauben, was der Rat beschlossen hat. „Wenn ich mir neues Parkett ins Wohnzimmer legen lassen will, dann will ich ganz genau wissen, was das kostet und wie lange das dauert. Das scheint im Rathaus anders zu sein“, sagt von Stülpnagel.

Viele ihrer Fragen hätten weder die Politiker noch die Fachleute der Verwaltung beantworten können. Es sei zum Beispiel in keiner Weise klar, wann und wie gearbeitet werde, so von Stülpnagel.

Maike Homfeldt glaubt, dass die veranschlagte Bauzeit von 2,5 Jahren „sehr viele Unsicherheiten hat, sei es durch die üblichen Überraschungen beim Bauen oder auch durch das Einspruchsrecht des Großflecken-Architekten Rogalla“. Eine mehrjährige Bauzeit würden manche Geschäftsleute nicht überstehen, fürchtet sie.

„ Neumünster ist nicht Weltkulturerbe"

Das mit Abstand wichtigste Thema ist für die Anlieger das Parken. Von Stülpnagel: „ Neumünster ist nicht Weltkulturerbe und hat keine Kreuzfahrttouristen. Die Innenstadt wird nur durch den Handel belebt, und die Kunden möchten mit dem Auto kommen, das ist nun einmal so.“ Der Großflecken sei auch groß genug, um sowohl die Autofahrer als auch Fußgänger und Radfahrer vernünftig nebeneinander leben zu lassen.

Autofreier Großflecken durch die Hintertür?

Nicht wenige Anlieger unterstellen den Politikern, dass sie auf diesem Wege einen Versuch unternehmen, den Großflecken autofrei zu machen – obwohl die Bürger das 2015 in einem Bürgerentscheid abgelehnt hatten.

Risikofaktor Karstadt-Parkplatz

Einen weiteren Risikofaktor in völlig unbekannter Dimension sehen die Kaufleute in der Zukunft von Karstadt. Die Sparkasse Südholstein als Eigentümerin plant (wie berichtet) bis 2023 einen Um- oder kompletten Neubau, und das wird eine riesige Baustelle werden. Zumindest in der Bauphase dürfte der Karstadt-Parkplatz als zentrale Anlaufstelle für Autofahrer wegfallen – für die Initiative wäre das eine Katastrophe.

