Mehrere Pakete Kaffee im Rucksack: In einem Discounter in der Rendsburger Straße in Neumünster wurden am Sonnabendvormittag ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt. Nach Angaben der Polizei hatten die jungen Männer mehrere Pakete Kaffee gestohlen.