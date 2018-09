Neumünster

Perspektivisch soll die Unterkunft in Boostedt ganz geschlossen werden. Dann hätte Neumünster spätestens 2024 wieder die einzige Erstaufnahme in Schleswig-Holstein. Das hat die Stadtverwaltung in der Ratssitzung am Dienstagabend „als vertretbar“ bezeichnet.

Im Gegenzug wird Neumünster wieder von der Pflicht befreit, auch dauerhaft Flüchtlinge aufnehmen und unterbringen zu müssen. „Die Stadt wird durch diese Maßnahme also entlastet. Viele Jahre war Neumünster bereits einziger Standort“, so die Stadtverwaltung.

Derzeit leben 140 Flüchtlinge außerhalb der Erstaufnahme in der Stadt. 2017 wurden 89 Personen zugewiesen, 2018 bislang 72. Der Stadt sind 2017 dadurch Kosten von 865.000 Euro entstanden. Davon hat das Land 700.000 Euro erstattet.

Am 24. September findet um 18 Uhr in der Stadthalle eine Informationsveranstaltung zur geplanten Entwicklung der Flüchtlingsunterkunft statt. Innenminister Grote will dann die Pläne für alle Neumünsteraner konkretisieren, wie OB Olaf Tauras im Rat mitteilte.