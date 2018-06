Neumünster

"Ich möchte einen Gang zurückschalten und mich auch um ein anderes Projekt kümmern. Ich bleibe hier aber als Prokurist und Ratgeber noch an Bord. Es wird ein Abschied auf Raten", sagt Thieme. Er hat 74 Prozent der Firmenanteile an Claudia Brockmann verkauft und behält 26 Prozent. Die Immobilien (der Klatsch-Pavillon und der Südbahnhof) bleiben sein Eigentum.

Claudia Brockmann ist gelernte Kauffrau und seit 2001 bei Thieme beschäftigt. In der Gastronomie ist sie aber schon viel länger. "Seit ich 15 war, wusste ich: Das ist mein Ding. Irgendwann wollte ich aber nicht mehr nur Tabletts bewegen", sagt sie.

Das erkannte auch Thieme, machte sie 2012 zu seiner Assistentin und führte sie nach und nach an die Steuerung des Unternehmens mit 80 Mitarbeitern heran. Thieme: "Und dann habe ich mal gefragt, ob sie sich vorstellen kann, hier einzusteigen. Sie hat sofort zugesagt." Monatelang haben die beiden Pläne geschmiedet, gerechnet und Verhandlungen geführt, bis sie eine Konstruktion gefunden hatten.

Claudia Brockmann stammt aus Rostock und floh 1989 mit ihren Eltern und der Schwester über Ungarn nach Deutschland. Alle Übersiedler in Schleswig-Holstein kamen damals nach Neumünster ins Haus der Jugend (heute Kiek in).

Sönke Thieme ist gebürtiger Neumünsteraner und Betriebswirt. 1991 kündigte er seinen alten Job, weil er eine neue Aufgabe suchte. Dann hörte er, dass die Stadtwerke den (damals neuen) kleinen Pavillon auf dem Großflecken vermieten wollten. "Ich hatte keine Ahnung von Gastronomie, aber Lust dazu. Im Dezember 1991 habe ich dann das Café Klatsch dort eröffnet. Die Torten habe ich mir von Hausfrauen backen lassen", sagt Thieme.

Nach zehn Jahren boten die SWN ihm an, die beiden Pavillons zu tauschen, und so zog Thieme 2001 mit seinem Laden in den großen Bruder um – aus dem Café wurde ein Palais.