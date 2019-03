Das ist mal eine ungewöhnliche Einleitung eines Antrags an die Ratsversammlung: „Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag in dieser umfassenden Form nicht zu beschließen“, schreibt OB Olaf Tauras. Er versucht, in der Ratssitzung am 2. April den Beschluss zum Großflecken-Umbau wieder zu kippen.