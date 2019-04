Otto Specht muss einen guten Geschäftssinn gehabt haben. Als Deutschland und seine Wirtschaft am Boden lagen, wagte er die Selbstständigkeit. Am 1. April 1919, nur Monate nach dem Ersten Weltkrieg, gründete er seine Elektrofirma am Großflecken. Seine Nachfolger feierten jetzt den 100. Geburtstag.