Es herrschte gedrückte Stimmung im Ratssaal. Das merkte man auch dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Sven Radestock an, als er ans Rednerpult ging. Er lieferte die Begründung für Ketelhuts Rücktritt, denn die hing seiner Einschätzung nach mit dem Großflecken zusammen: „Er hat Angst, einer der Sündenböcke zu sein für alles, was künftig mit dem Einzelhandel in der Innenstadt schief läuft.“

Ruppige Debatte bei Facebook

Damit spielte Radestock auf die emotional geführte Debatte zum Großflecken an, besonders in den Sozialen Netzwerken, besonders mit dem Protest der Einzelhändler gegen die großen Umbaupläne. Dort war es zum Teil extrem ruppig zugegangen, der Untergang des Einzelhandels beschworen worden.

"Das ging mir an die Nieren"

Auch Radestock ließ das nicht kalt. „Das ging mir ganz schön an die Nieren, was da auf uns eingeprasselt ist, besonders bei Facebook. Es fehlte nur noch eine tote Katze vor der Haustür.“

Radestock betonte am Mittwoch, Ralf Ketelhut werde allen mit seinem Sachverstand in der Ratsversammlung fehlen, und er bedankte sich ausdrücklich bei ihm und wünschte alles Gute.

"Ich bin auch etwas enttäuscht"

„Ich bin aber auch etwas enttäuscht, denn wir hatten am Montag über den Großflecken diskutiert und waren mit einem anderen Ergebnis aus einander gegangen. Da versicherte Ralf uns, dem Druck standzuhalten und mit uns abzustimmen“, so Radestock.

"Der Druck der Öffentlichkeit war aber immer eine Motivation für mich"

Ketelhut hat die Ratsdebatte im Offenen Kanal verfolgt und anschließend sehr gut geschlafen. „Ich habe Verständnis für die emotionale Reaktion von Sven Radestock. In der Zielsetzung sind wir uns einig, aber Uneinigkeit besteht im Weg dahin. Mein Weg war stets, Menschen für Vorhaben zu gewinnen. Wenn uns das nicht gelingt, müssen wir uns kritisch hinterfragen und neue Wege finden. Der Druck der Öffentlichkeit war aber immer eine Motivation für mich und hat mir nie Angst gemacht“, sagte er unserer Zeitung.

