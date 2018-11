Neumünster

„Hier ist doch immer was los“, wunderten sich Nils Runge und Thorben Buschmann bei einer kleinen Umfrage unserer Zeitung auf dem Parktplatz. Die beiden Kumpels schauen immer wieder bei Real vorbei, um sich über günstige Angebote zu informieren. „Geht es um Medien, ist der Laden preislich unschlagbar“, waren sich die beiden einig.

„Die Schließung wäre ein großer Verlust für die Gegend und die umliegenden Dörfer“, sagte Ute Dreyer aus der Wasbeker Straße. „Außer Discountern gibt es hier in der Umgebung keine Einkaufsmöglichkeiten“, sagte die Stammkundin. Dass es neben dem Markt einen Friseur, einen Bäcker, eine Apotheke und vor allem gute Parkmöglichkeiten gebe, wüssten ihrer Meinung nach gerade ältere Menschen sehr zu schätzen. „Ich habe hier immer gerne eingekauft“, sagte Ute Dreyer. Auch wenn sich Angebot und Qualität mit der Zeit verschlechtert hätten.

Dass einzelne Regale seit geraumer Zeit leer bleiben, ist auch einem älteren Ehepaar aus Tungendorf schon aufgefallen. „Optisch hat sich hier manches zum Nachteil entwickelt“, sagte eine Frau. Die kleiner gewordene Auswahl hindere sie jedoch nicht daran, ihren Wocheneinkauf auch weiterhin bei Real zu tätigen.

Gerda Acarer geht in ihrer Einschätzung sogar noch einen Schritt weiter. „Ich bin traurig“, sagte die Aukrugerin. „Wo soll ich dann einkaufen?“. Im Freesen-Center bekomme sie alles, was sie brauche. „Ich besitze kein Handy und keinen Computer“, sagte Gerda Acarer. Online-Einkäufe kommen für sie deshalb nicht in Frage. „Erst schließen die Läden auf den Dörfern, dann machen die Bankfilialen zu. Irgendwann kann ich nicht mehr gut gucken und nicht mehr Autofahren. Was soll ich dann machen?“ fragte sie besorgt.