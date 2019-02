Die Neumünsteraner machen jetzt Ernst. „Wir wollen endlich eine Hochschulanbindung“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras bei der Gründung des „Vereins zur Förderung der Hochschule Neumünster“. Die war im "Log in" so gut besucht, dass die Reden per Video in einen Nebenraum übertragen werden mussten.