Neumünster

Die Wasserqualität ist dadurch nach Auskunft der SWN allerdings nicht beeinträchtigt. Die Rohrsysteme werden regelmäßig überprüft.

Schadhafte Stellen werden ausebessert

Für die Inspektion wird die Leitung an zwei Stellen geöffnet. Ist alles in Ordnung, wird sie danach wieder in Betrieb genommen. Finden sich reperaturbedürftige Stellen, sanieren die SWN den Abschnitt durch das sogenannte Inliner-Verfahren.

Dabei wird in das vorhandene Rohr ein mit Harz getränkter Schlauch eingeführt und dann per Druckluft ausgedehnt. Die Harzmischung härtet aus und verbindet sich von innen mit dem Rohr. „Das geht schneller und ist kostengünstiger als eine offene Bauweise mit Graben“, erklärt SWN-Geschäftsführer Thomas Junker.