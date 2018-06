Neumünster

Eine 43-jährige Mitarbeiterin von mehreren Holstenkösten-Verkaufsständen wandte sich in der Nacht an die Polizei Neumünster und zeigte einen Übergriff an: Sie war gegen 1 Uhr von der Hauptbühne auf dem Großflecken durch die Menschenmenge zu einem Verkaufsstand gegangen.

Die jungen Männer (etwa sechs bis acht Personen, schlank, Anfang 20, dunkle Haare, dunkler Teint) sollen sie angetanzt und berührt haben. Nach Angaben der Frau hatte sie aus einer anderen Frauengruppe heraus ebenfalls Klagen über Belästigungen gehört.

Weitere Geschädigte auf der Holstenköste?

Die Polizeibeamten schwärmten aus und suchten nach der Gruppe junger Männer. "Sie konnten aber weder diese Gruppe noch etwaige weitere Geschädigte ermitteln", sagte ein Pressesprecher.

Bis heute liegen der Polizei keine weiteren Anzeigen vor. Sie bittet aber etwaige weitere Geschädigte um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04321/945-0.