„Tango – konzertant und tanzbar“ ist das Motto am Sonntag, 5. Mai, in der Einfelder Christuskirche in Neumünster. Um 17 Uhr ist dort das Kieler Trio "Tango Variado" zu Gast. Das Trio steht für eine gehörige Vielfalt in Sachen Sound, Repertoire und Instrumentierung. Der Eintritt ist frei.