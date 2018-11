Gleich mehrere Fahrspuren nahm ein Autofahrer (39) am Montag in Neumünster in Anspruch. Als die Polizei ihn in der Segeberger Straße stoppte, gab er an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Der Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von fast zwei Promille - was die Schlangenlinien erklären dürfte.