Nach einem Küchenbrand in Neumünster wurden drei Hausbewohner am späten Freitagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. In der Küche hatte der Geschirrspüler Feuer gefangen. Die Flammen griffen nach Angaben der Feuerwehr auf die Kücheneinrichtung über.