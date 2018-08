Es sieht gespenstisch aus, und das ist auch so gewollt. An der Ehndorfer Straße in Neumünster steht ein weißes Fahrrad, angekettet an eine Laterne. Hier wurde der Neumünsteraner Günther Weber am 14. Juni 2017 auf seinem Fahrrad von einem Auto angefahren. Das "Ghost Bike" soll daran erinnern.