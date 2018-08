Neumünster

Die Enten für das 15. Rennen haben schon 800 Kilometer Anreise aus Villingen-Schwenningen hinter sich. Weil die Round Tabler in den Vorjahren mehrfach in Folge ausverkauft waren, haben sie diesmal 6000 gelbe Gummitiere besorgt. Aber auch die Gewinne wurden kräftig aufgestockt: Mehr als 170 Preise mit einem Gesamtwert von mehr als 16000 Euro werden es dieses Jahr sein. Hauptpreis ist ein Gutschein im Wert von 4000 Euro von Möbel Höffner.

Der Verkauf der Rennlizenzen startet am 31. August bei First Reisebüro, Photo Ruser, Stadt-Apotheke, Tabak Schmahl, Freesen-Apotheke, Johann & Amalia in der Stadthalle, VR-Bank (Zentrale am Großflecken 56-64) und der Holsten-Apotheke.

Fünf Enten gibt es für 15 Euro

Die Round Tabler stehen ab dem 8. September außerdem mit einem Verkaufsstand an allen Sonnabenden von 9 bis 16 Uhr in der Holsten-Galerie. Auch auf dem Flugplatzfest können Startnummern gekauft werden. Eine Ente geht für vier Euro an den Start, drei Stück für zehn Euro und fünf für 15 Euro.