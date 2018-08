Die Zenker-Elf bekommt in der Oberliga aktuell kein Bein an den Boden. „Die Gegentore sind ein Spiegelbild der Saison. Wenn man Standards so im Männerfußball verteidigt, reicht es einfach nicht“, schimpfte VfR-Coach Jörg Zenker nach dem 2:5 im Derby gegen den PSV Neumünster.