Eine nicht genehmigten Baumfällaktion an der Messeachse nah an der Rendsburger Straße führte bei der Stadt Neumünster zu einer Selbstanzeige. In der vergangenen Woche wurden elf gesunde Laubbäume gekappt. Die Stadt machte den Vorfall selbst bekannt und sicherte Ausgleichspflanzungen zu.