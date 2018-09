Neumünster

Die Bandbreite der gebotenen Lieder konnte kaum vielfältiger sein: Alternative, Oldies und Classic Rock, A-cappella, Folk, Jazz – fast sämtliche Genres deckten die Musiker ab. „Das war bis jetzt das schönste Festival, das wir ausrichten durften“, bilanzierte Jens Sauerbrey, einer der ehrenamtlichen Organisatoren des Festivals. „Das Wetter spielte zum Glück mit und wir hatten erstmals keine Bandausfälle“, erzählte er.

Das Publikum blieb bis zum Schluss

In den vergangenen Jahren sei es immer wieder vorgekommen, dass Bands, die sich angemeldet hätten, einfach nicht gekommen seien. Das hatte Lücken ins Programm gerissen. „Es gab zwar die eine oder andere kurzfristige Abmeldung wegen Krankheit, aber diese Lücken konnten wir gut schließen“, so Sauerbrey diesmal. Positiv habe ihn überrascht, dass alle Bühnen bis zum Ende gut besucht gewesen seien. „In der Vergangenheit ist es am Nachmittag immer deutlich ruhiger geworden. Dass so viele bis zum Ende geblieben sind, freut mich sehr.“

Tanzen und Mitsingen bei kühlen Getränken

Die Besucher des Festivals hatten sichtlich ihren Spaß am Programm. Rund um den Großflecken tanzten sie, sangen mit oder genossen die Musik bei einem kühlen Getränk. „Diese Veranstaltung ist einfach wunderbar. In der ganzen Stadt erklingt tolle Musik“, schwärmten Ingrid und Gerd Hartmann aus Wittorf.

„BaDaBoom“ steigt alljährlich im Rahmen des Kunstfleckens unter der Trägerschaft des Vereins für Jugendmusik.