Neumünster hat sich in den vergangenen Jahren bei den Übernachtungszahlen sehr gut entwickelt: Sie sind seit 2012 um rund zwei Drittel gestiegen. 2018 gab es zwar einen ganz leichten Rückgang, aber nur in Relation zum Rekordjahr 2017. Fast 188.000 Menschen übernachteten in den Neumünsteraner Hotels.