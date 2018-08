Im Zuge der Fahrbahnverbreiterung der Autobahn 7 muss in der kommenden Woche die neue Betonfahrbahn unterhalb der Abfahrt Neumünster-Mitte in Fahrtrichtung Flensburg hergestellt werden. Dafür müssen die Auf- und Abfahrt gesperrt werden, teilte die Baufirma Via Solutions Nord mit.