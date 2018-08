Neumünster NBN-Musical - "AlienRock" mit Nachwuchs-Schauspielern Philipp und Lotta und Josie & Co. haben sich angesichts der aktuellen Temperaturen genau das richtige Hobby ausgesucht: Kühl ist es im Studio Theater der Niederdeutschen Bühne an Neumünster, wo Regisseur Stephan Greve mit Jugendlichen das Musical „AlienRock“ probt. Premiere ist am 17. August.

Von Sabine Nitschke

Here we come! Das Nachwuchs-Ensemble probt für die Premiere des ko(s)mischen Piratensender-Musicals "AlienRock" am 17. August im Niederdeutschen Studio Theater. Quelle: Michael Ermel