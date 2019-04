Das größte Pferde-Ereignis Schleswig-Holsteins startet am Freitag in Neumünster. Bis Sonntag dreht sich in den Holstenhallen alles rund ums Pferd. Die Messe Nordpferd richtet sich an Reiter, Tierfreunde und Familien. Auch Blogger und Youtuber aus der Szene sind dieses Mal am Start.