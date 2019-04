Auch in diesem Jahr werden drei Kirchengemeinden am Ostersonntag, 21. April 2019, wieder gemeinsam das Osterfeuer veranstalten. In einer ökumenischen Andacht, die um 21 Uhr beginnt, wird das Feuer auf dem Großflecken entzündet. Normalerweise brennen Osterfeuer eher am Stadtrand oder auf Feldern.