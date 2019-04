Neumünster

„Wir sind jetzt die bundesweit erste Messe, die die Neuheiten der Saison zeigt. Davon erhoffen wir uns noch mehr Zulauf und Interesse“, sagte Wolfgerd Jansch von der Messeleitung der Holstenhallen.

Für Jäger, Angler und alle Naturfreunde

Drei Tage lang, vom 5. bis 7. April, lädt die norddeutsche Jagd- und Outdoormesse wieder alle Naturfreunde, Jäger, Angler und Outdoorfreunde ein, sich über aktuelle Trends und neue Produkte zu informieren. Sehr viele Aktivitäten laden zum Mitmachen und Ausprobieren in der Natur ein.

So gibt es ein 100 Quadratmeter großes Wasserbecken im Freigelände, in dem Kanus getestet werden können. Mehrere Autohersteller bieten an, ihre geländegängigen Fahrzeuge in einem modellierten Parcours zu probieren.

Sonnabend ist Landesjägertag

Die Jägerschaft zeigt sehr viele Dinge, beispielsweise der Landesjagdverband Schleswig-Holstein eine sehr große Trophäenschau. Züchter mehrere Jagdhunderassen präsentieren ihre Tiere, das eine oder andere bestimmt auch zum Streicheln. Am Sonnabend findet der Landesjägertag auf der Messe statt; dazu wird auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht erwartet. Ein riesiges Fortbildungsprogramm soll drei Tage lang besonders die Frauen und Männer im Jagdrock anlocken.

Schnäppchenmarkt von Globetrotter

Auch der Schnäppchenmarkt des Outdoor-Herstellers Globetrotter ist wieder dabei. „Er wird von den Auszubildenden der Firma organisiert. Die sind schon seit Tagen hier und bereiten alles vor“, sagt Jansch. Auf der Landespflanzenbörse wird man für kleines Geld Sträucher und Gewächse für den heimischen Garten bekommen können.

Die Sportfischer präsentieren sich ebenfalls in den Holstenhallen und wollen unter anderem den neuen digitalen Fischereischein bewerben. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch der Landessportverband auf der Outdoor vertreten.