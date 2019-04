Neumünster/Padenstedt

Am Freitag zwischen 21 und 22 Uhr versuchten Unbekannte im Wohngebiet Zur Osterheide in Padenstedt (bei Neumünster) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Bei der kurzen Abwesenheit der Bewohner wurde der Außenrolladen der Terrassentür demontiert und versucht, die Tür mittels eines spitzen Hebelwerkzeuges zu öffnen. Doch die Terrassentür hielt dem Hebelversuch laut Polizei stand.

Am Sonnabend gegen 8 Uhr entdeckten Nachbarn, nur 50 Meter von dem anderen Haus entfernt, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Ein rückwärtiges Fenster wurde mit gleicher Hebeltechnik geöffnet. Gestohlen wurde laut Polizei ein schwarzes Lederportemonnaie mit Bargeld. Der Bewohner selbst hatte sich gegen 22 Uhr im Obergeschoss schlafen gelegt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04321-9450.

Von KN-online