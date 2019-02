Eigentlich sollte die Natur schon etwas weiter sein, aber die jungen Krokusse, Narzissen und Perlhyazinthen verstecken sich an der Parkstraße noch weitgehend in der Erde. Vertreter der Waldorfschule, die 4000 Zwiebeln gepflanzt hatten, schauten bei ihren Blumen vorbei und übergaben sie an die Stadt.