Als sie in Neu Wulmstorf bei Hamburg zur Welt kam, war der Erste Weltkrieg gerade vorbei. Wilma Schwarzloh hat es in ihrem langen Leben nicht immer leicht gehabt, aber am heutigen 27. März feiert sie zufrieden und im Kreise ihrer Familie ihren 100. Geburtstag. Sie nimmt keinerlei Medikamente.