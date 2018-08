Neumünster

Als sie im Stadtteil Einfeld nach dem Einbiegen von der Dorfstraße in den Roschdohler Weg mehrfach in den Gegenverkehr geriet, mussten Autofahrer ausweichen und Zusammenstöße verhindern. Schließlich blieb ihr Wagen auf dem Grünstreifen im Einmündungsbereich Stoverbergskamp stehen, und der 61-jährige Zeuge konnte sie am Weiterfahren hindern, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Betroffene Autofahrer, die der Frau ausweichen mussten, sollten sich bei der Polizei Neumünster melden unter Tel. 04321/9450.