Am kommenden Montag (15. April) und Dienstag (16. April) müssen die Stadtwerke Neumünster in mehreren Straßen tagsüber die Versorgung mit Fernwärme unterbrechen. Der Grund sind notwendig gewordene Arbeiten am Netz. Nachts soll es aber wieder warm werden. Das teilten die Stadtwerke jetzt mit.