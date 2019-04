Neumünster

Den Anfang in dem Stück machen lauter Frauen und Männer in grauen Mänteln, altmodischen Hüten oder Kopftüchern. Die erste Szene lässt aber nur ganz kurz an Trümmerfrauen, Steckrübensuppe und bedrückende Familienerlebnisse denken, dann löst sich der Grauschleier, und schon befindet sich das muntere Ensemble der NBN in „Tri-Zonesien“.

Das Wirtschaftswunder-Deutschland zeigt sich mit Isetta, Reiselust und dreilagigem Toilettenpapier. Lückenlos wechseln sich die Szenen ab, und das singfreudige Bühnenteam schmettert die Schlager der 50er, bewegt sich dabei in abwechslungsreichen Choreografien durch Paris, Italien und das Café Oriental.

Das Publikum ist textsicher

Das Publikum ist an vielen Stellen textsicher dabei. Plötzlich ist die Show schon vorbei, und das 16-köpfige Ensemble verabschiedet sich heftig winkend. Die Zuschauer feiern das Ensemble und den Regisseur mit starkem Applaus.

Es gibt Zusatztermine

Weitere Aufführungen im Studio-Theater: 10. April (20 Uhr); 13. April (16 und 20 Uhr), 14. April (16 Uhr). Theater in der Stadthalle: 11. und 12. April (je 20 Uhr). Zusatztermine wegen der großen Nachfrage im Studio: 15. bis 17. April (je 20 Uhr), 23. und 24. April (je 20 Uhr). Karten ab 12,50 Euro bei Auch&Kneidl und www.ticket-regional.de/nbn

Die Niederdeutsche Bühne sucht übrigens immer Nachwuchs.

