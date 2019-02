Die Kriminalpolizei in Neumünster und die Polizei in Lübeck suchen nach der 18-jährigen Elisa-Marie B., die mit ihrer drei Wochen alten Tochter vermisst wird. Zuletzt war sie in einer Mutter-Kind-Einrichtung bei Bordesholm untergebracht. Dort verschwand sie am Sonntagmorgen.