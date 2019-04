Neumünster

"Diese Baumaßnahmen sind notwendig", beschrieb Wehrführer Martin Pagels. Zum Beispiel, weil die Spinde künftig nicht mehr in der Fahrzeughalle stehen dürfen. "Im Falle eines Einsatzes ziehen wir uns bisher in der Fahrzeughalle um. Das ist eine Unfallgefahr, weil wir uns im Weg stehen und die Fahrzeuge neben uns starten", so Pagels.

Frauen sollen spätestens ab 2025 aufgenommen werden

Als weitere Gründe nannte er die geplante Realisierung einer Jugendfeuerwehr in Einfeld bis spätestens 2025 und die Aufnahme von Frauen. Seit einem Jahr leistet die erste Frau unter den 48 aktiven Kameraden ihren ehrenamtlichen Dienst.

Umbau kostet 630 000 Euro

"Wir bauen 400 Quadratmeter des bestehenden Feuerwehrhauses um und 150 Quadratmeter an. Die Feuerwehr Einfeld bekommt einen neuen Schulungsraum sowie Damenumkleideräume. Die Kosten dafür belaufen sich auf 630 000 Euro", beschrieb Erika Jahn von der Stadt, Abteilung Hochbau. Auf dem rückwärtigen Außengelände lässt die Stadt ausreichend Stellflächen anlegen, damit die Feuerwehrleute im Einsatzfall nicht lange nach einem Parkplatz suchen müssen.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.