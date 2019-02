Für den Neubau der Grundschule an der Schwale in Neumünster wurde am Mittwoch Richtfest gefeiert. Das Tempo bei der Umsetzung des Bauprojekts erscheint rekordverdächtig. Im November 2017 hatte der Rat den Schulneubau mit zwölf Klassen- und entsprechenden Fachräumen für 284 Schüler beschlossen.