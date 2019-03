Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Neumünster hat ein ehrgeiziges Ziel: Am Internationalen Weltrotkreuztag am 8. Mai auf dem Großflecken sollen 100 Teams aus maximal drei Schülern oder Vorschulkindern eine gemeinsame Reanimation machen. Das Ziel ist Werbung für Erste Hilfe.