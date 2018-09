Neumünster

Die SWN Verkehr wird bis 2020 für Dieselbusse, die aufgrund ihrer Laufleistung ersetzt werden, Fahrzeuge mit der innovativen Hybrid-Antriebstechnik beschaffen. „Auf diese Weise werden wir in drei Jahren elf Hybridbusse in Neumünster in Betrieb haben“, erklärte Geschäftsführer Tino Schmelzle.

35 Busse bestücken den Fuhrpark

Der Fuhrpark umfasst 35 Busse, davon sind 22 mit Motoren der Abgasnorm Euro 6 ausgestattet. „Wir beobachten die Entwicklung der Antriebstechnik intensiv. Zur Zeit ist der reine Elektroantrieb für den Stadtverkehr Neumünster aber noch unwirtschaftlich“, ergänzt Geschäftsführer Thomas Junker.

Erdgasbusse haben sich nicht gelohnt

Einige Jahre hatten die SWN viele Erdgasbusse auf der Straße, aber die werden nach und nach ebenfalls ausgetauscht. Sie haben sich bei SWN als nicht wirtschaftlich, laut und unzuverlässig erwiesen.